СБУ затримала у Києві громадянина рф, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон — Finance.ua

СБУ затримала у Києві громадянина рф, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон Сьогодні 16:27 — Кримінал

Служба безпеки ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Незаконну діяльність організував громадянин рф, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.

Після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє «сприяння» у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

Своїх клієнтів «оформлював» як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб внести фіктивні «відомості» до системи «Шлях», зловмисник залучив спільника — чиновника Київської обласної військової адміністрації.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників «схеми» і затримали в столиці її організатора — російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу «клієнтів».

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

бойову гранату Ф-1;

посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;

російський військовий квиток;

документи із доказами незаконних дій.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, громадянин країни-агресора додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.