СБУ затримала у Києві громадянина рф, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон — Finance.ua
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СБУ затримала у Києві громадянина рф, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон

Кримінал
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Служба безпеки ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.
Незаконну діяльність організував громадянин рф, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.
Після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє «сприяння» у нелегальному виїзді до Євросоюзу.
Своїх клієнтів «оформлював» як водіїв міжнародних вантажних перевезень.
Щоб внести фіктивні «відомості» до системи «Шлях», зловмисник залучив спільника — чиновника Київської обласної військової адміністрації.
Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників «схеми» і затримали в столиці її організатора — російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу «клієнтів».
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:
  • бойову гранату Ф-1;
  • посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;
  • російський військовий квиток;
  • документи із доказами незаконних дій.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Крім того, громадянин країни-агресора додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
За матеріалами:
Finance.ua
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