СБУ затримала президента «Мотор Січ» Богуслаєва – його підозрюють у співпраці з росією — Finance.ua

СБУ затримала президента «Мотор Січ» Богуслаєва – його підозрюють у співпраці з росією Вчора 10:15 — Кримінал

СБУ затримала президента «Мотор Січ» Богуслаєва – його підозрюють у співпраці з росією

Служба безпеки України повідомила про затримання президента, а також начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії «Мотор Січ». Це акціонерне товариство займається розробкою, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів та промислових газотурбінних установок.

СБУ затримала зазначених керівників підприємства в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Їм оголошено підозру за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

За матеріалами слідства , до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»;

КА-52 «Алігатор»;

Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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