СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків — Finance.ua
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СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків

Кримінал
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У Києві співробітники кібердепартаменту СБУ затримали хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.
Про це повідомили в СБУ.
Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем.
Ці відомості хакер «зливав» в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території рф представники російських спецслужб.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.
Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
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