СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн — Finance.ua

СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн
Кіберфахівці СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України.
У результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.
Про це повідомила СБУ.
Вони займались незаконним «виведенням» з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків.
Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.
За даними слідства, «схема» полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти.
Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.
Наразі топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.
Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Розслідування проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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