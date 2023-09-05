СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетики — Finance.ua

СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетики Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Правоохоронці проводять понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби СБУ.

Так, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетики.

Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків.

Зазначається, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

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