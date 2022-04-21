СБУ нейтралізувала понад 250 потужних кібератак та знешкодила 10 ботоферм — Finance.ua

За два місяці СБУ нейтралізувала понад 250 потужних кібератак, знешкодила десяток ботоферм і заблокувала 50 тис. акаунтів у соцмережах.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
За цей час викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів.
У Запоріжжі
СБУ викрила ботоферму на понад 50 тис. фейкових акаунтів, якою керували з країни-агресора, щоб ширити фейки та виправдовувати збройну агресію проти України.
Роботу ботоферми зупинено, вилучено апаратні комплекси, майже 500 GSM-модулів, більше 3 тис SIM-карток.
У Києві
заблоковано мережу анонімних Telegram-каналів і спільнот у соцмережах, через які масово закликали до фізичного знищення українського народу як нації. Організатора затримано.
В Одесі
СБУ нейтралізувала осередок проросійського громадського об’єднання і запобігла спробам розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні. Лідерів та активних учасників затримано.Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону.