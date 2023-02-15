СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото) — Finance.ua
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СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото)

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Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг «Інвест Агро», які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно «приховати»:
  • більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
  • 6 вагонів з агропродукцією;
  • понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;
  • майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.
Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.
СБУ не&nbsp;дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в&nbsp;Україні
СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні, фото СБУ
Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями.
СБУ не&nbsp;дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в&nbsp;Україні
СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні, фото СБУ
У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна.
Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм. Тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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