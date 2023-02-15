СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото) — Finance.ua

СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото) Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг «Інвест Агро», які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно «приховати»:

більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.

СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні, фото СБУ

Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями.

СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні, фото СБУ

У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм. Тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.

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