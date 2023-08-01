СБУ ліквідувала підпільний «паспортний стіл» — Finance.ua

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СБУ ліквідувала підпільний «паспортний стіл»

Кримінал
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СБУ ліквідувала підпільний «паспортний стіл»
СБУ ліквідувала підпільний «паспортний стіл», Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та 8-х його спільників. Серед них — колишній посадовець розформованої міліції.
Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Вартість підробки становила від 8 до 14 тис. грн за «документ». Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.
Враховуючи сотні «замовлень», щомісяця ділки отримували «прибуток» до 6 млн грн.
За наявними даними, серед основних клієнтів «сервісу» були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.
Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників — у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова. Для пошуку клієнтів створили «рекламну» сторінку в Інстаграм, де пропонували власний перелік нелегальних «послуг».
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Так, наприклад, одну підроблену ID-картку громадянина України ділки продавали, в середньому, за 11 тис. грн.
Готову «продукцію» розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси «замовників».
Середній обсяг разової «оптової партії» підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.
Судом обрано фігурантам запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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