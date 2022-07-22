СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини — Finance.ua

СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини Вчора 17:21 — Фондовий ринок

Співробітники СБУ арештували додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Активами управляли з росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Відповідно до рішення суду арешт було накладено на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

«Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії», — пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди готельних комплексів, які розташовані у Івано-Франківській та Закарпатській областях й належать Марченко.

«У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», — додає пресслужба.

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