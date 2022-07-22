СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини

Фондовий ринок
208
Співробітники СБУ арештували додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Активами управляли з росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Відповідно до рішення суду арешт було накладено на:
  • корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
  • банківські рахунки на 1,3 млн грн;
  • дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
  • приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.
«Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії», — пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди готельних комплексів, які розташовані у Івано-Франківській та Закарпатській областях й належать Марченко.
«У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», — додає пресслужба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.