СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини — Finance.ua

СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та його дружини
Співробітники СБУ арештували додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Активами управляли з росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Відповідно до рішення суду арешт було накладено на:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
- банківські рахунки на 1,3 млн грн;
- дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.
«Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії», — пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди готельних комплексів, які розташовані у Івано-Франківській та Закарпатській областях й належать Марченко.
«У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», — додає пресслужба.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною