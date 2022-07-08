Сбербанк почав виймати чіпи з неактивованих карток — Finance.ua
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Сбербанк почав виймати чіпи з неактивованих карток

Фінтех і Картки
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Сбербанк почав виймати чіпи з неактивованих карток
Сбербанк почав виймати чіпи з неактивованих карток
У Сбербанку на тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем із постачаннями з Європи почали «виколупувати» чіпи зі старих, але не активованих раніше карток і вставляти їх у нові.
Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки банку Ольга Маклашина, пише DW.
Маклашина назвала таке рішення «близьким до геніального», а пересадку чіпів зі старих карток у нові — «реімплантацією». Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чіпи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки, уточнила Ольга Маклашина.
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За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить Сбербанку заощадити 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.
Нагадаємо, Євросоюз відключив найбільший російський банк Сбербанк, а також россільгоспбанк та московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти росії через війну в Україні.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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