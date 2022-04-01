Сбербанк анулював усі заявки на іпотеку, схвалені до підвищення ставок — Finance.ua

Сбербанк анулював усі заявки на іпотеку, схвалені до підвищення ставок

Позичальникам, які отримали схвалення на іпотеку в Сбербанку до підвищення ставок, доведеться знову подавати заяву на схвалення кредиту, якщо їм не вдалося укласти угоду до 30 березня включно.

Про це розповіли у прес-службі банку, пише видання Медуза.

Як пояснили представники організації, з 1 березня Сбербанк змінив ставки за іпотекою, але до 30 березня включно продовжував видавати кредити на раніше схвалених умовах, «допомагаючи клієнтам завершити процес купівлі-продажу нерухомості».

«Якщо заявку було схвалено до 1 березня, то для виходу на угоду з 31 березня і пізніше клієнтам треба буде подати нову заявку на іпотеку і отримати позитивне рішення банку», — заявили в банку.

За даними Медузи, зараз ставки за іпотекою на вторинне житло та квартири в новобудовах в Сбербанку починаються від 19% річних.

Раніше про скарги клієнтів банку на вскасування заявок вже схвалених іпотечних кредитів, у тому числі за ставкою 9,8% річних, писав «Комерсант». За даними видання, позичальники почали отримувати повідомлення про це 28-29 березня.

Число постраждалих видання оцінило ву сотні людей. Серед них — ті, у кого було проведено оцінку нерухомості, оформлено страхові документи, оплачено послуги ріелторів, а також люди зі складними угодами, які вже продали свої старі квартири та мали купити нові найближчими днями.

При цьому багато клієнтів, які не зможуть отримати іпотеку, стверджували, що їхні угоди були готові до 29 березня, але за рішенням банку перенесені на 31 березня — 1 квітня й пізніше.

Довідка Finance.ua:

Наприкінці лютого Центробанк росії підняв ключову ставку з 9,5% до 20% на тлі суворих санкцій, які країни Заходу ввели у відповідь на російське вторгнення в Україну;

після рекордного зростання ключової ставки президент рф володимир путін доручив забезпечити збереження кредитних ставок у договорах, укладених до цього моменту. Проте, як зазначають ЗМІ, питання схвалених, але ще не виданих кредитів, у дорученні не уточнювалося.



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