Саудівська компанія SABIC повідомляє про падіння прибутку на 67% за 3 квартал — Finance.ua

Саудівська компанія SABIC повідомляє про падіння прибутку на 67% за 3 квартал Вчора 13:42 — Енергетика

Нафтохімічна компанія Saudi Basic Industries Corp заявила що очікує тиск на маржу в четвертому кварталі, оскільки її чистий прибуток у третьому впав на 67% у річному обчисленні.

Про це пише ЕП з посиланням на Reuters.

Чистий прибуток SABIC впав до 1,84 млрд ріалів (489,62 млн доларів) з 5,59 млрд ріалів у третьому кварталі 2021 року.

Середні ціни продажу в третьому кварталі впали на 15% порівняно з другим кварталом, а обсяги продажів також впали на 1% за той же період, йдеться в заяві SABIC.

За перші дев’ять місяців цього року середні ціни продажу все ще зросли на 15%, а обсяги — на 11%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ще один нафтовий гігант Saudi Aramco володіє 70% SABIC.

SABIC заявила, що її «прибуток, пов’язаний» з Aramco з моменту придбання частки в червні 2020 року, склав 3,64 мільярда ріалів, у тому числі 2,09 мільярда ріалів за перші дев’ять місяців 2022 року.

Цього місяця компанія SABIC розпочала комерційну діяльність на своєму третьому заводі з виробництва етиленгліколів у Джубайлі.

«Дисципліна щодо капіталовкладень залишається основною сферою, і, за нашими оцінками, ми завершимо рік із капітальними витратами на 20% менше, ніж планувалося», — сказав у заяві Абдулрахман аль-Фагіх, виконувач обов’язків виконавчого директора SABIC.

Економічна Правда За матеріалами:

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