Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg — Finance.ua

Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg Вчора 16:48 — Енергетика

Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg

Саудівська Аравія підніме ціну на основний сорт нафти — Arab Light — для азіатських покупців, попри прогнози, що нафтовий ринок у вересні може, навпаки, просісти.

Про це повідомляє Bloombreg

Очікується, що найбільший світовий експортер сирої нафти оцінить Arab Light для Азії на рівні 10,80 доларів США за барель.

У той же час трейдери говорять, що падіння маржі для азіатських переробників означає, що таке підвищення може зменшити будь-які запити на додаткові барелі.

На початку липня держкомпанія Saudi Aramco повідомила, що в серпні Arab Light коштуватиме для азіатських покупців на $9,3 за барель більше за кошик нафти Омана і Дубая. Таким чином, підвищення цін може становити $1,5 за барель.

Трейдери при цьому зазначають, що рентабельність азіатських НПЗ знижується, і зростання ціни на саудівську нафту може обмежити попит на неї. Вже у жовтні, на їхню думку, вартість близькосхідної нафти може знизитись.

Економічна Правда За матеріалами:

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