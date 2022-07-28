Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg — Finance.ua
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Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg

Енергетика
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Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg
Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg
Саудівська Аравія підніме ціну на основний сорт нафти — Arab Light — для азіатських покупців, попри прогнози, що нафтовий ринок у вересні може, навпаки, просісти.
Про це повідомляє Bloombreg.
Очікується, що найбільший світовий експортер сирої нафти оцінить Arab Light для Азії на рівні 10,80 доларів США за барель.
У той же час трейдери говорять, що падіння маржі для азіатських переробників означає, що таке підвищення може зменшити будь-які запити на додаткові барелі.
На початку липня держкомпанія Saudi Aramco повідомила, що в серпні Arab Light коштуватиме для азіатських покупців на $9,3 за барель більше за кошик нафти Омана і Дубая. Таким чином, підвищення цін може становити $1,5 за барель.
Трейдери при цьому зазначають, що рентабельність азіатських НПЗ знижується, і зростання ціни на саудівську нафту може обмежити попит на неї. Вже у жовтні, на їхню думку, вартість близькосхідної нафти може знизитись.
За матеріалами:
Економічна Правда
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