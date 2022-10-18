Саудівська Аравія спрямує Україні $400 млн гуманітарної допомоги — Finance.ua

Саудівська Аравія спрямує Україні $400 млн гуманітарної допомоги Вчора 07:07

Уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги в розмірі $400 млн.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом і прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом, який зазначив, що позиція королівства підтримує все, що сприятиме деескалації. Він також додав, що готовий продовжувати посередницькі зусилля.

Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на $400 млн. Він також наголосив, що ці ініціативи щодо надання гуманітарної допомоги є свідченням прагнення принца полегшити страждання українських громадян.

Президент сказав, що Україна цього ніколи не забуде, і що це свідчить про дружбу королівства з Україною.

Нагадаємо, Україна та Південна Корея досягли прогресу в підготовці до підписання Угоди між урядами двох країн щодо фінансової підтримки з боку Фонду співпраці з економічного розвитку (EDCF).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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