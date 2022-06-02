Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в росії — Finance.ua
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Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в росії

Вчора 12:16Енергетика
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Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток у росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій.
Саудівська Аравія чинила опір закликам прискорити збільшення видобутку, незважаючи на те, що ціни на нафту сягнули близько 120 доларів за барель, що є найвищим рівнем за десятиліття. Саудівська Аравія вважає, що їй потрібно тримати вільні виробничі потужності в резерві.
Але побоювання щодо прямої нестачі постачань посилилися після того, як ЄС запровадив ще один пакет санкцій проти Москви, включаючи нафтове ембарго.

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Одна поінформована людина сказала FT, що «Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в її інтересах».
На думку Саудівської Аравії, справжнього дефіциту поки що немає.
Люди, знайомі з переговорами, повідомили, що Саудівська Аравія погодилася на зміну тону в рамках зближення з адміністрацією президента США Джо Байдена.
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Одне дипломатичне джерело повідомило, що обговорювалося негайне збільшення видобутку в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах, про що може бути оголошено на зустрічі ОПЕК+ у четвер. Але нічого ще не вирішено, і ОПЕК+ все ще може дотримуватись свого плану видобутку, який діє з початку кризи COVID-19.
Джерело повідомило, що збільшення видобутку, заплановане на вересень, буде перенесено на липень і серпень, хоча ОПЕК+ має схвалити цю зміну.

Довідка Finance.ua:

13 країн ОПЕК та 10 країн, що не входять до цієї організації (включно з рф), мають зустрітися 2 червня. Очікується, що вони схвалять заплановане збільшення видобутку, щоб поступово повернути видобуток до рівня до пандемії COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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