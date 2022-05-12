Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі — Finance.ua

Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі

Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі: капіталізація Saudi Aramco перевищила капіталізацію Apple, яка раніше посідала перше місце за цим показником.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у середу акції майже на найвищому рівні за всю історію — капіталізація досягла 2,43 трлн доларів.

Водночас акції Apple впали на 5,2% — капіталізація становила 2,37 трлн дол.

Apple займала перше місце по капіталізації з 2020 року.

На початку 2022 року цей показник уперше в історії становив понад $3 трлн, але відтоді вартість компанії знизилася на 19%, тоді як капіталізація Saudi Aramco зросла на 27%, пише Bloomberg.

Агентство додає, що енергетичні компанії виграють на тлі інфляції та обмеженої пропозиції на ринку енергоносіїв.

«У багатьох технологічних та інших високотехнологічних компаніях зараз йде панічний продаж акцій, а гроші з цих активів, схоже, спрямовуються і на енергетику, яка зараз вигідна, враховуючи ціни на ринку», — сказав Тім Грискі, один із опитаних Bloomberg експертів з інвестицій.

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