Санкції вдарили по росії, але дві країни допомагають їй обходити обмеження — EUObserver — Finance.ua

Санкції вдарили по росії, але дві країни допомагають їй обходити обмеження — EUObserver Вчора 16:15

Західні санкції щодо російської федерації звузили її можливості фінансувати війну. Китай та Туреччина допомагають рф обійти введені обмеження.

Про це пише EUobserver

Зазначається, що найбільших збитків санкції завдали по енергетичному та банківському секторах. У «чорний список» потрапили вже всі великі банки росії, крім одного, а російські кредитори закрили 670 офісів.

У зв’язку зі сформованою ситуацією Кремль спробує провести рекапіталізацію банків за допомогою вливання додаткових 2 трильйонів рублів. При цьому мало хто з міжнародних інвесторів зацікавлені в покупці російських облігацій.

Фактично єдиним джерелом коштів в Росії залишилася внутрішня емісія. Особливо, враховуючи той факт, що міжнародні ринки відмовляються від торгівлі російською нафтою.

«Тільки дві третини раніше закуповуваних в Європі обсягів зараз перенаправляються зі значною знижкою близько 25 доларів за барель», — йдеться в повідомленні.

Водночас видобуток нафти скоротився на 10%, газу — на 22% в річному численні в серпні, а профіцит скоротився лише до 137 мільярдів рублів за літо.

Очікується, що ембарго ЄС на нафту і нафтопродукти, яке набуде чинності в грудні, разом з «лімітом цін на нафту» ще більше знизить доходи від російського експорту.

«Як сукупний результат самої війни і санкцій росія увійшла в рецесію, яка може тривати довго», — зазначило видання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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