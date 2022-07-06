Санкції обмежили можливості росії виробляти ракети “Іскандер” та X-101 — Боррель — Finance.ua

Санкції обмежили можливості росії виробляти ракети “Іскандер” та X-101 — Боррель Вчора 15:33

ЄС не збирається воювати з росією, і основною відповіддю на війну в Україні продовжать залишатися санкції, ефект від яких тільки зростатиме.

З таким твердженням виступив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Ми почали переходити від намірів до дій, показавши, що коли нас провокують, Європа може відповісти. Оскільки ми не хочемо воювати з росією, основою цієї відповіді зараз є економічні санкції. Вони вже починають мати вплив, який найближчими місяцями тільки зросте» , — вважає він.

Боррель також заявив, що санкції, які запроваджуються проти росії, впливають на її ВПК і заважають добувати нафту.

«Якщо говорити про військову сферу, яка має вирішальне значення, то через санкції можливості [росії] виробляти такі високоточні ракети як „Іскандер“ і X-101 обмежені» , — сказав Боррель.

«У сфері видобутку нафти не тільки йдуть іноземні компанії, але й складна ситуація з використанням таких передових технологій як горизонтальне буріння» , — вважає він, додаючи, що можливості російських компаній щодо введення в експлуатацію нових родовищ обмежені. Серед іншого він згадав і проблеми на автомобільному ринку та у сфері авіації.

«Іскандер» — це сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Основне призначення — знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об’єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км. X-101 — це стратегічна крилата ракета «повітря-земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Максимальна дальність польоту становить 5500 км., максимальна швидкість 270 км/год.

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