Samsung запускає підтримку eSIM для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3: поки у США — Finance.ua

Samsung запускає підтримку eSIM для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3: поки у США
eSIM стає популярнішим з кожним днем. Не буде помилкою сказати, що OEM-виробники незабаром замінять фізичні SIM-картки на електронні SIM-карти. Але для цього ще є час, і більшість смартфонів досі не підтримують eSim навіть зі стандартною SIM-картою. Нинішні складні пристрої Samsung не стали винятком. З усім тим, південнокорейський технологічний гігант виправляє це, надаючи підтримку eSIM та Dual SIM, Dual Standby (DSDS) для Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3 у США.
Samsung розпочала розгортання оновлення безпеки за червень 2022 року для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3. Останнє оновлення безпеки випускається у кількох частинах світу, включаючи США та Європу. Оновлення забезпечує підтримку eSIM, нові функції камери та виправлення безпеки для американських варіантів складаних пристроїв.
У США оновлення випускається для смартфонів T-Mobile Galaxy Z Fold 3 та Flip 3 з версіями програмного забезпечення F926USQU1DVEE та F711USQU2DVEE відповідно. Розблоковані моделі також отримують функції eSIM. Релізи для розблокованих моделей позначені як F926U1UEU1DVEE та F711U1UEU2DVEE для Galaxy Z Fold3 та Z Flip3.
Підтримка eSIM забезпечує функціональність двох SIM-карток, тому користувачі Galaxy Z Fold3 та Flip3 тепер можуть мати одну фізичну SIM-картку та одну eSIM, що працює одночасно через DSDS. Як уже згадувалося, нові оновлення також містять багато функцій камери, доступних у серії Galaxy S22. Варто зазначити, що оновлення розгортаються поетапно, тому може знадобитися кілька днів або тиждень, щоб досягти кожного пристрою.