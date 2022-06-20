Samsung запускає підтримку eSIM для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3: поки у США — Finance.ua

Samsung запускає підтримку eSIM для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3: поки у США

Samsung запускає підтримку eSIM для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3: поки у США

eSIM стає популярнішим з кожним днем. Не буде помилкою сказати, що OEM-виробники незабаром замінять фізичні SIM-картки на електронні SIM-карти. Але для цього ще є час, і більшість смартфонів досі не підтримують eSim навіть зі стандартною SIM-картою. Нинішні складні пристрої Samsung не стали винятком. З усім тим, південнокорейський технологічний гігант виправляє це, надаючи підтримку eSIM та Dual SIM, Dual Standby (DSDS) для Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3 у США.

Samsung розпочала розгортання оновлення безпеки за червень 2022 року для Galaxy Z Fold 3 та Flip 3. Останнє оновлення безпеки випускається у кількох частинах світу, включаючи США та Європу. Оновлення забезпечує підтримку eSIM, нові функції камери та виправлення безпеки для американських варіантів складаних пристроїв.

Читайте також Samsung показала смартфони нового покоління зі складаними та висувними екранами

У США оновлення випускається для смартфонів T-Mobile Galaxy Z Fold 3 та Flip 3 з версіями програмного забезпечення F926USQU1DVEE та F711USQU2DVEE відповідно. Розблоковані моделі також отримують функції eSIM. Релізи для розблокованих моделей позначені як F926U1UEU1DVEE та F711U1UEU2DVEE для Galaxy Z Fold3 та Z Flip3.

Підтримка eSIM забезпечує функціональність двох SIM-карток, тому користувачі Galaxy Z Fold3 та Flip3 тепер можуть мати одну фізичну SIM-картку та одну eSIM, що працює одночасно через DSDS. Як уже згадувалося, нові оновлення також містять багато функцій камери, доступних у серії Galaxy S22. Варто зазначити, що оновлення розгортаються поетапно, тому може знадобитися кілька днів або тиждень, щоб досягти кожного пристрою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.