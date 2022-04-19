Samsung випустить SSD “для апокаліпсису” — Finance.ua

Samsung випустить SSD “для апокаліпсису”

Samsung випустить SSD “для апокаліпсису”

Samsung також відомий як один із найбільших у світі виробників твердотільних накопичувачів. З’ясувалося, що південнокорейська компанія готує до виходу новий захищений портативний SSD.

Samsung почав тизерити SSD із хештегом #RuggedDurability. Зовнішній пристрій виглядає як захищена версія твердотільного накопичувача T7. У нього міцний корпус, порт USB Type-C та світлодіодний індикатор стану. Пристрій може вийти в різних версіях з різним обсягом сховища.

Зазначається, що SSD Samsung T7 і T7 Touch, випущені в першій половині 2020 року, і так досить міцні. У них надійний алюмінієвий корпус, міцність при падінні з висоти до 2 метрів. Тим не менш, майбутній SSD може стати ще довговічнішим: очікується підтримка військових стандартів захисту MIL-STD 810G і навіть стійкість до екстремальних температур.

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