Samsung створить криптовалютну біржу в Південній Кореї — Finance.ua

Samsung створить криптовалютну біржу в Південній Кореї Вчора 02:41 — Фінтех і Картки

Samsung створить криптовалютну біржу в Південній Кореї

Світовий технологічний гігант Samsung та члени Корейської інвестиційної асоціації оголосили про плани створення південнокорейської криптовалютної біржі у 2023 році.

Як стало відомо, представники Samsung працюють над стратегією розвитку корпорації у web3 просторі та розглядають різні варіанти впровадження блокчейн технологій у свою діяльність, серед них — запуск власної криптовалютної біржі. Samsung та 7 південнокорейських фінансових компаній співпрацюватимуть для створення власної крипто-біржі, всі процеси контролюватиме Корейська асоціація фінансових інвестицій. Розробкою біржі займатиметься компанія Samsung Securities, що є частиною корпорації Samsung.

Розробники біржі пообіцяли, що користувачі зможуть використовувати платформу для інвестування як у криптовалюти, так і у невзаємозамінні токени. Також планують забезпечити максимальний захист цифрових активів користувачів біржі від хакерських атак. Варто наголосити, що необхідність створення південнокорейської крипто-біржі виникла через плани уряду Південної Кореї заблокувати громадянам доступ до іноземних бірж, які не мають належної реєстрації для роботи в країні.

Нагадаємо, представники Samsung активно працюють над інтеграцією компанії у Web-3 простір. Так, на початку червня Samsung запустив свій Discord-сервер для користувачів. Всі учасники, які додавались до Discord упродовж 24 годин, отримували ексклюзивну OG-роль. Також нещодавно стало відомо про створення NFT-екосистеми Samsung, що матиме назву Galaxy NFT.

noworries За матеріалами:

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