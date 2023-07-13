Samsung розробляє власний ШІ для співробітників — Finance.ua

Samsung розробляє власний ШІ для співробітників Сьогодні 03:30 — Технології&Авто

Samsung розробляє власний ШІ для співробітників

Samsung Electronics розробляє послугу штучного інтелекту для своїх співробітників.

Про це повідомляє BusinessKorea.

Підрозділ Device Solutions, що відповідає за напівпровідниковий бізнес Samsung Electronics, розробляє власну велику мовну модель (LLM), що відповідає рівню GPT-3.5, протягом 2023 року.

Ця послуга буде підтримувати дев’ять напрямів, а саме автоматизовані відповіді на різні бізнес-процеси, узагальнення виробничих та технологічних даних, переклад, створення документів, запис та узагальнення протоколів зустрічей, аналіз ринку та компанії, створення та перевірку коду, а також відповіді на відгуки клієнтів.

Планують, що сервіс штучного інтелекту почне надавати базові послуги у грудні 2023 року, а спеціалізовані пошукові сервіси, що міститимуть дані про компанію, — у лютому 2024 року.

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На початку липня Samsung Electronics тимчасово заборонив своїм співробітникам використовувати ШІ у відділі Device Experience. Заборону впровадили через побоювання витоку внутрішньої інформації під час завантаження внутрішніх електронних листів або введення внутрішнього вихідного коду.

Аналітики вважають, що створення генеративного штучного інтелекту є частиною стратегії Samsung Electronics, спрямованої на підвищення ефективності, за рахунок впровадження персоналізованого ШІ, розробленого власними силами.

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