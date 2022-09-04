Samsung представив захищений планшет Galaxy Tab Active 4 Pro — Finance.ua
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Samsung представив захищений планшет Galaxy Tab Active 4 Pro

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Компанія Samsung анонсувала Galaxy Tab Active 4 Pro — універсальний захищений планшет із функціями безпеки Samsung Knox, орієнтований на мобільний бізнес. Незважаючи на те, що апарат може витримати найсуворіші умови роботи, він досить тонкий (10,2 мм), легкий (674 г без чохла) та компактний.
Galaxy Tab Active4 Pro оснащений 10,1-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів. Дисплей прикритий склом Corning Gorilla Glass 5, стійким до подряпин та пошкоджень. Планшет може витримати падіння з висоти до 1 м, а із захисним чохлом, який входить у комплект поставки, ця відстань збільшується до 1,2 м. Galaxy Tab Active4 Pro та вбудований стілус S Pen мають клас захисту IP68 від води та пилу, а сам пристрій також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H.
Новинка працює на 6-нм восьмиядерному чіпсеті. Виробник не вказує назву моделі, але ранні витоки натякали на Snapdragon 778G. Samsung запропонує планшет у двох конфігураціях пам’яті: 4/64 ГБ та 6/128 ГБ. Є слот для карток пам’яті microSD об’ємом до 1 ТБ. Galaxy Tab Active 4 Pro має дві камери. Основна представлена ​​одинарним модулем на 13 Мп, фронтальна — на 8 Мп. Інші характеристики включають підтримку 5G, Wi-Fi 6, NFC та Bluetooth 5.2. Також є два мікрофони та звук Dolby Atmos. Планшет живиться від батареї ємністю 7600 мА·год. У цій моделі акумулятор знімний, і його можна придбати окремо.
Продаж Galaxy Tab Active 4 Pro стартує у вересні в деяких європейських країнах. Компанія також планує випустити планшет в Азії, Латинській та Північній Америці та на Близькому Сході пізніше у 2022 році. Вартість новинки поки що невідома.
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За матеріалами:
Portaltele
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