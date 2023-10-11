Samsung працює над 432-мегапіксельним сенсором для Galaxy S Ultra — Finance.ua
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Samsung працює над 432-мегапіксельним сенсором для Galaxy S Ultra

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Samsung працює над 432-мегапіксельним сенсором для Galaxy S Ultra
Samsung працює над 432-мегапіксельним сенсором для Galaxy S Ultra
Минулого року Samsung зареєструвала назву Hexa2pixel. Тоді інсайдери припустили, що це нова технологія біннінгу, яка буде застосовуватися в камерах з роздільною здатністю до 450 Мп. Тепер роботу над подібним сенсором підтвердив інсайдер @Tech_Reve. Також він розповів про ще кілька камер компанії.
Якщо чутки достовірні, Samsung розробляє «дюймовий» сенсор серії HW і ще дві моделі цієї ж лінійки з роздільною здатністю в 432 Мп. Про них відомо наступне:
  • HW1: роздільна здатність — 432 Мп, розмір матриці - 1/1,05 дюйма, пікселя — 0,56 мкм
  • HW2: роздільна здатність — 432 Мп, розмір матриці - 1/1,07 дюйма, пікселя — 0,5 мкм.
Також інсайдер повідомив, що Galaxy Fold6 отримає такий самий 50-мегапіксельний модуль GN3, який встановлений у поточному поколінні смартфона, а Fold7 обзаведеться сенсором S5KHP5. Але інсайдер не навів його характеристики. За інформацією порталу Phone Arena, S5KHP5 — це 200-мегапіксельний модуль з розміром сенсора 1/1,3 дюйма і пікселя в 0,5 мкм.
У серпні цей самий інсайдер повідомив, що в другій половині 2024 року Samsung почне випускати ще три нові сенсори: 200-мегапіксельний HP7 (0,6 мкм), 50-мегапіксельний GN6 (1,6 мкм) і 440-мегапіксельний HU1. У Phone Arena припускають, що сенсори з рекордною роздільною здатністю можуть дебютувати в модифікаціях Ultra серії Galaxy S25, S26 або S27.
За матеріалами:
itechua
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