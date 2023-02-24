Samsung почне використовувати китайські екрани у своїх найдорожчих смартфонах — Finance.ua

Samsung почне використовувати китайські екрани у своїх найдорожчих смартфонах Сьогодні 00:44 — Фондовий ринок

У своїх флагманських смартфонах компанія Samsung завжди використовує власні дисплеї AMOLED. Але це може змінитись.

Ресурс IT Home повідомляє, що Samsung Electronics неофіційно обговорює з BOE використання останніх дисплеїв для смартфонів Galaxy. Причому не для якихось там бюджетних, а для найдорожчих складаних апаратів.

Наразі дві компанії нібито таємно обговорюють метод обробки, товщину панелі та час перевірки готової продукції. Повідомляється, що якщо компанії домовляться, екрани BOE можуть використовуватися в смартфонах Galaxy Z Fold/Flip5 та моделях наступних поколінь.

Компанія BOE вже давно є одним з лідерів ринку дисплеїв, її екрани використовує в тому числі Apple, але Samsung для своїх флагманів завжди використовувала власні панелі.

iTechua За матеріалами:

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