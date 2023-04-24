Samsung почне торгувати зниженими в ціні Galaxy S21 і відновленими Galaxy S22 — Finance.ua

Samsung почне торгувати зниженими в ціні Galaxy S21 і відновленими Galaxy S22
Samsung Electronics переглянула умови Certified Re-Newed. Корпорація включила в програму минулорічні флагмани з сімейства Galaxy S22. У рамках Certified Re-Newed південнокорейська корпорація торгує відновленими смартфонами.
У повідомленні Samsung наголошується, що відновлені Galaxy S22 стануть доступні для покупки 22 квітня, коли людство відзначатиме День Землі. Придбати мобільні пристрої Galaxy можна буде за нижченаведеними розцінками:
- S22 — 619 USD.
- S22+ — 769 USD.
- S22 Ultra — 919 USD.
1 травня корпорація додатково знизить ціни на включені в програму в 2022 році смартфони Galaxy S21. Вони пропонуватимуться вендором за такими розцінками:
- S21 — 529 USD.
- S21+ — 679 USD.
- S21 Ultra — 829 USD.
Варто зазначити, що відновлені в рамках Certified Re-Newed мобільні пристрої перевіряються корпорацією за 132 параметрами. Кожен покупець таких апаратів отримує від виробника річну гарантію.
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