Samsung почне торгувати зниженими в ціні Galaxy S21 і відновленими Galaxy S22 — Finance.ua

Samsung почне торгувати зниженими в ціні Galaxy S21 і відновленими Galaxy S22 Сьогодні 04:53 — Фондовий ринок

Samsung почне торгувати зниженими в ціні Galaxy S21 і відновленими Galaxy S22

Samsung Electronics переглянула умови Certified Re-Newed. Корпорація включила в програму минулорічні флагмани з сімейства Galaxy S22. У рамках Certified Re-Newed південнокорейська корпорація торгує відновленими смартфонами.

У повідомленні Samsung наголошується, що відновлені Galaxy S22 стануть доступні для покупки 22 квітня, коли людство відзначатиме День Землі. Придбати мобільні пристрої Galaxy можна буде за нижченаведеними розцінками:

S22 — 619 USD.

S22+ — 769 USD.

S22 Ultra — 919 USD.

1 травня корпорація додатково знизить ціни на включені в програму в 2022 році смартфони Galaxy S21. Вони пропонуватимуться вендором за такими розцінками:

S21 — 529 USD.

S21+ — 679 USD.

S21 Ultra — 829 USD.

Варто зазначити, що відновлені в рамках Certified Re-Newed мобільні пристрої перевіряються корпорацією за 132 параметрами. Кожен покупець таких апаратів отримує від виробника річну гарантію.

prostomob За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.