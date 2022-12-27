Samsung планує розширити виробництво чипів на своєму найбільшому заводі - Reuters — Finance.ua

Samsung планує розширити виробництво чипів на своєму найбільшому заводі - Reuters Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Samsung планує розширити виробництво чипів на своєму найбільшому заводі - Reuters

Південнокорейська компанія Samsung Electronics планує наступного року збільшити потужності з виробництва чипів на своєму найбільшому заводі з виробництва напівпровідників.

Про це повідомляє Reuters

За словами співрозмовників, Samsung планує розширити свій завод P3 у Пхентеку (Південна Корея) додавши 12-дюймові пластини для чипів пам’яті DRAM.

Компанія також планує розширити завод додатковими потужностями 4-нанометрових мікросхем.

P3, яка цього року розпочала виробництво передових чипів флеш-пам’яті NAND, є найбільшим підприємством компанії з виробництва мікросхем.

Аналітики припускають, що інвестиційні плани Samsung, швидше за все, допоможуть компанії зайняти частку ринку чипів пам’яті та підтримати ціну акцій, коли попит на чипи відновиться.

Укрінформ За матеріалами:

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