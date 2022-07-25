Samsung підвищує ціну на Galaxy Z Flip 4 — Finance.ua
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Samsung підвищує ціну на Galaxy Z Flip 4

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До анонсу нових складаних смартфонів Samsung залишилося три тижні, і в Мережі з’явилися дані про ціну моделі Galaxy Z Flip4. У Європі новинка коштуватиме приблизно 1080 євро.
За ці гроші Samsung пропонуватиме базовий варіант зі 128 ГБ флеш-пам’яті. Версії з 256 та 512 ГБ обійдуться у 1160 та 1280 євро відповідно.
Для порівняння: Galaxy Z Flip3 у Європі стартував із 1030 євро, тобто новинка буде на 50 доларів дорожчою, що некритично. Якщо дотримуватися такої логіки, то Galaxy Z Fold4 буде коштувати близько 2000 євро, оскільки Fold3 стартував із 1950 євро.
Обидві новинки, нагадаємо, покажуть 10 серпня. Вони отримають SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1.
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За матеріалами:
Portaltele
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