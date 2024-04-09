Samsung отримає близько 6,6 мільярда доларів від США на розширення виробництва чипів в Техасі — Finance.ua

Samsung отримає близько 6,6 мільярда доларів від США на розширення виробництва чипів в Техасі Сьогодні 23:49

Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити близько 6,6 млрд доларів субсидій південнокорейській компанії Samsung для розширення виробництва мікросхем в Техасі.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Samsung прагне наростити виробництво мікросхем у США, а субсидія, яку оприлюднить міністр торгівлі Джина Раймондо, має піти на будівництво чотирьох об'єктів у місті Тейлор, у тому числі одного заводу з виробництва мікросхем вартістю 17 млрд дол.

Субсидія від Білого дому також включатиме інвестиції в інше нерозголошене місце. Загалом Samsung більш ніж подвоїть свої інвестиції в США до понад 44 млрд дол у рамках угоди.

Крім того, одне з джерел агенства повідомило, що це буде третя за величиною програма, відразу після тайванської TSMC, яка отримала 6,6 млрд дол і погодилася збільшити свої інвестиції до 65 млрд доларів і побудувати третій завод в Арізоні до 2030 року.

США прагнуть розширити внутрішнє виробництво мікросхем і переманити капітал, який міг би бути використаний для будівництва заводів у Китаї та регіоні.

У 2022 році Конгрес схвалив закон про мікросхеми та науку, щоб збільшити виробництво напівпровідників усередині країни коштом субсидій на дослідження та виробництво в розмірі 52,7 млрд дол. Законодавці також схвалили державні позики на 75 млрд дол, але одне з джерел повідомило, що Samsung не планує брати жодних кредитів.

Економічна Правда За матеріалами:

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