Samsung отримає близько 6,6 мільярда доларів від США на розширення виробництва чипів в Техасі — Finance.ua
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Samsung отримає близько 6,6 мільярда доларів від США на розширення виробництва чипів в Техасі

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити близько 6,6 млрд доларів субсидій південнокорейській компанії Samsung для розширення виробництва мікросхем в Техасі.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Samsung прагне наростити виробництво мікросхем у США, а субсидія, яку оприлюднить міністр торгівлі Джина Раймондо, має піти на будівництво чотирьох об'єктів у місті Тейлор, у тому числі одного заводу з виробництва мікросхем вартістю 17 млрд дол.
Субсидія від Білого дому також включатиме інвестиції в інше нерозголошене місце. Загалом Samsung більш ніж подвоїть свої інвестиції в США до понад 44 млрд дол у рамках угоди.
Крім того, одне з джерел агенства повідомило, що це буде третя за величиною програма, відразу після тайванської TSMC, яка отримала 6,6 млрд дол і погодилася збільшити свої інвестиції до 65 млрд доларів і побудувати третій завод в Арізоні до 2030 року.
США прагнуть розширити внутрішнє виробництво мікросхем і переманити капітал, який міг би бути використаний для будівництва заводів у Китаї та регіоні.
У 2022 році Конгрес схвалив закон про мікросхеми та науку, щоб збільшити виробництво напівпровідників усередині країни коштом субсидій на дослідження та виробництво в розмірі 52,7 млрд дол. Законодавці також схвалили державні позики на 75 млрд дол, але одне з джерел повідомило, що Samsung не планує брати жодних кредитів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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