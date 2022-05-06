Samsung може знизити ціни на майбутні складані смартфони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung може знизити ціни на майбутні складані смартфони

Вчора 06:30Технології&Авто
427
Samsung закуповує акумулятори для своїх смартфонів не лише у своєї дочірньої компанії SDI, а й у кількох постачальників. Таким чином, компанія шукає нові батареї в Китаї, які будуть використовуватися в її майбутніх складаних смартфонах.
За інформацією видання The ELEC, Samsung розглядає можливість використання акумуляторів китайської компанії ATL (Amperex Technology Limited). ATL є провідним світовим виробником літій-іонних акумуляторів, а також постачає акумулятори Apple.
Місце для вашої реклами
Південнокорейський технологічний гігант, ймовірно, розглядає можливість використання акумуляторів ATL для своїх складних пристроїв, щоб знизити ціни.
Акумулятори становлять від 4 до 5% виробничих витрат на смартфони. Одна батарея коштує виробнику від 4 до 6 доларів, залежно від її ємності та інших конструктивних особливостей. Акумулятор — не найважливіший елемент, коли компанії визначають ціни на смартфони, але він відіграє значну роль.
Більшість акумуляторів, що використовуються в серіях Galaxy Z Flip та Galaxy Z Fold, були отримані від Samsung SDI. Тож якщо партнерство буде схвалено, Samsung вперше використовуватиме батареї від ATL для своїх складаних смартфонів серії Galaxy Z.
Samsung також розглядає акумулятори LG Energy Solution. Це показує, що компанія намагається розширити свої джерела та усунути дорогих постачальників у ланцюжку.
За матеріалами: iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.