Samsung може знизити ціни на майбутні складані смартфони — Finance.ua

Samsung може знизити ціни на майбутні складані смартфони

Samsung закуповує акумулятори для своїх смартфонів не лише у своєї дочірньої компанії SDI, а й у кількох постачальників. Таким чином, компанія шукає нові батареї в Китаї, які будуть використовуватися в її майбутніх складаних смартфонах.

За інформацією видання The ELEC, Samsung розглядає можливість використання акумуляторів китайської компанії ATL (Amperex Technology Limited). ATL є провідним світовим виробником літій-іонних акумуляторів, а також постачає акумулятори Apple.

Південнокорейський технологічний гігант, ймовірно, розглядає можливість використання акумуляторів ATL для своїх складних пристроїв, щоб знизити ціни.

Акумулятори становлять від 4 до 5% виробничих витрат на смартфони. Одна батарея коштує виробнику від 4 до 6 доларів, залежно від її ємності та інших конструктивних особливостей. Акумулятор — не найважливіший елемент, коли компанії визначають ціни на смартфони, але він відіграє значну роль.

Більшість акумуляторів, що використовуються в серіях Galaxy Z Flip та Galaxy Z Fold, були отримані від Samsung SDI. Тож якщо партнерство буде схвалено, Samsung вперше використовуватиме батареї від ATL для своїх складаних смартфонів серії Galaxy Z.

Samsung також розглядає акумулятори LG Energy Solution. Це показує, що компанія намагається розширити свої джерела та усунути дорогих постачальників у ланцюжку.

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