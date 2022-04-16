Samsung готує до випуску телевізор, що згортається — Finance.ua

Samsung готує до випуску телевізор, що згортається

Samsung готує до випуску телевізор, що згортається

Samsung Display, можливо, планує випустити новий продукт, який зможе скласти конкуренцію своєму давньому конкуренту LG.

Новим продуктом, що розглядається, має стати розкладний QD-OLED-телевізор, аналог якого вже є в асортименті LG.

Джерела, близькі до цього питання, стверджують, що південнокорейський технологічний гігант працює над панелями QD-OLED наступного покоління.

Наразі єдиним комерційно доступним телевізором з екраном, що згортається, є OLED-телевізор LG серії RX Rollable. Цю модель було анонсовано ще на виставці CES 2019, вона вийшла на ринок роком пізніше.

До цього часу доступна лише 65-дюймова модель, вартість якої — колосальні $87 000.

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