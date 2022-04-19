Самостійне електронне декларування легкових авто при їх ввезенні без сплати митних платежів: що варто знати — Finance.ua

Самостійне електронне декларування легкових авто при їх ввезенні без сплати митних платежів: що варто знати

Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Самостійне електронне декларування легкових авто при їх ввезенні без сплати митних платежів: що варто знати

Держмитслужбою забезпечено можливість самостійного електронного декларування легкових автомобілів громадянами при їх ввезенні без сплати митних платежів.

Про це йдеться у пресслужбі Державної митної служби України.

«Відповідно до Закону України від 24.03.2022 № 2142-ІХ, який набрав чинності з 6 квітня 2022 року, серед іншого, запроваджено пільговий режим ввезення більшості категорій автомобільних транспортних засобів для громадян. А саме, вони повністю звільняються від сплати митних платежів — ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість», — сказано в повідомленні.

Для тих громадян, які бажають самостійно, без звернення до митного брокера, задекларувати свої легкові автомобілі для їх розміщення в митний режим імпорту зі звільненням від сплати митних платежів, Держмитслужбою доопрацьовано розділ «Громадянам/Ввезення легкового автомобіля» в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» https://cabinet.customs.gov.ua.

Як це відбувається?

Якщо при заповненні митної декларації громадянин залишить активною позначку «Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX» (а вона активна за замовчуванням), то заповнення електронної форми митної декларації буде здійснено з урахуванням описаних нижче особливостей, які випливають із Закону.

Для попередньої декларації:

не потрібно обирати «Код місця митного оформлення». Термін оформлення такої декларації — від 5 до 15 хвилин. Після того як декларант переконався, що попередня декларація оформлена, можна завозити автомобіль в Україну через будь-який з пунктів пропуску тієї митниці, яка була указана ним в декларації як митниця ввезення;

на цьому етапі не потрібно додавати скан-копії документів. Їх необхідно буде прикріпити при створенні додаткової декларації;

не потрібно розраховувати митні платежі.

Для додаткової декларації

Загалом, додаткова декларація заповнюється у звичайному порядку з тією різницею, що митні платежі нараховуються умовно та не підлягають сплаті. Не забудьте обрати підрозділ митного оформлення, в який буде пред`явлено автомобіль, а також додати скан-копії (або фотографії) всіх необхідних документів, до яких відносяться:

договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює: оформлений на відповідних бланках і завірений печаткою підприємства (організації) рахунок-фактура (інвойс) тощо, в якому зазначено ПІБ особи, якій продано транспортний засіб, дату його продажу, ідентифікаційні ознаки транспортного засобу (номери шасі (рами), кузова (ідентифікаційний номер — VIN), марка, модель, рік виготовлення);

реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави) з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам;

договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов’язані з проведенням митних формальностей (у разі ввезення транспортного засобу не його власником);

паспортний документ, що дає право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвідчення особи) з відміткою про місце проживання в Україні; посвідка чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном;

довідка про присвоєння РНОКПП (за наявності);

експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів та його класифікації згідно з УКТЗЕД);

будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.Заповнення та подання митниці декларації, як і в звичайному порядку, завершується її підписанням КЕПом (електронним підписом) декларанта.

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