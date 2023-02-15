Сальвадор відкриває Bitcoin-посольство в Техасі — Finance.ua

Сальвадор відкриває Bitcoin-посольство в Техасі Сьогодні 23:31 — Криптовалюта

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Посол Сальвадору в США Мілена Майоргі зустрілася з представниками влади Техасу. Вони планують у цьому штаті відкрити своє посольство, а також розширити фінансові та бізнес-проєкти.

Майоргі додала, що минулого року обсяг комерційних операцій між Техасом і Сальвадором перевищив $1,2 млрд.

Для латиноамериканської країни це буде вже друге Bitcoin-посольство. У жовтні таку установу вони відкрили у швейцарському місті Лугано.

Сальвадор — перша країна, яка визнала Bitcoin законним засобом платежів. А її президент Наїб Букеле є палким прихильником криптовалют.

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З 2021 року влада придбала тисячі монет BTC для казначейства. Ба більше, президент оголосив, що Сальвадор купуватиме Bitcoin щодня.

Букеле не приховує своїх амбіцій перетворити центральноамериканську країну на центр криптовалюти. Його ентузіазм не зменшується, навіть попри коливання курсу.

У січні сальвадорський парламент схвалив випуск цифрових активів, зокрема Bitcoin-облігацій для проєкту Bitcoin City. Вони планують цього року випустити токени Volcano Bonds, провайдером яких стане криптобіржа Bitfinex.

Техас теж не відстає від Сальвадора в плані криптоідей. У січні вони схвалили легалізацію Bitcoin і пільги майнерам.

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