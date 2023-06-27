S&P вперше знизило прогноз зростання ВВП Китаю — Finance.ua

S&P вперше знизило прогноз зростання ВВП Китаю Сьогодні 14:33

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global вперше знизило свій прогноз щодо економічного зростання Китаю цього року до 5,2% з попереднього 5,5% через нерівномірний характер відновлення економіки країни після пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters

«Основний ризик зниження темпів економічного зростання в Китаї полягає в тому, що його відновлення втрачає попередній імпульс на тлі слабкої довіри споживачів і на ринку нерухомості», — зазначили в Standard & Poor’s.

Друга за величиною економіка світу сповільнилася за останні місяці після пожвавлення, спричиненого скасуванням трирічної обмежувальної політики нульового поширення COVID. Так, у травні впали інвестиції в нерухомість, зростання промислового виробництва та роздрібних продажів не відповідало прогнозам, а безробіття серед молоді досягло рекордних 20,8%.

Песимізм стосовно економіки продемонструвало падіння в понеділок акцій Китаю та Гонконгу після невтішних показників внутрішнього туризму під час триденного Фестивалю човнів-драконів минулого тижня та ослаблення юаня до долара США.

Загалом, як пише Reuters, прогнози зростання ВВП Китаю цього року коливаються між 4,4% і 6,2%.

В S&P заявили, що ймовірні заходи для зміцнення економіки можуть включати пом’якшення обмежень на купівлю житла та вимог до отримання іпотеки, розширення кредитування і фінансування інфраструктури та, можливо, фіскальну підтримку споживання.

Минулого тижня Китай знизив ключові показники кредитування, що стало першим подібним скороченням за 10 місяців, а два тижні тому Народний банк Китаю знизив коротко- та середньострокові облікові ставки, аби стимулювати населення витрачати більше коштів на покупки.

Очікується, що цього року Китай запровадить більше стимулів. Зокрема, минулого тижня три авторитетні державні газети з цінних паперів повідомили, що Народний банк Китаю може ще більше пом’якшити монетарну політику.

Конкретні заходи стимулювання урядом економічного зростання можуть бути оприлюднені після чергового засідання в липні найвищого органу партійного керівництва Політбюро ЦК КПК, присвяченого питанням економічного розвитку Китаю.

Укрінформ За матеріалами:

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