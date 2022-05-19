S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн у 2022-2023 — Finance.ua

S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн у 2022-2023

Вчора 12:14 — Світ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings погіршило прогноз зростання ВВП деяких найбільших країн світу в найближчі два роки та відзначило зростання ризику прогнозів, зокрема через затягування російсько-української війни.

«З часу нашого останнього прогнозу наприкінці березня низка макроекономічних показників погіршилася, зокрема слабші показники за перший квартал у багатьох країнах, вищі ціни на енергоносії та сировинні товари, триваліший, ніж очікувалося, російсько-український конфлікт, швидша нормалізація грошово-кредитної політики та уповільнення зростання Китаю», — йдеться в повідомленні S&P GR.

Агентство зазначає, що з моменту попереднього подібного огляду наприкінці березня ризики прогнозів зросли і залишаються знижувальними.

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«На нашу думку, російсько-український конфлікт швидше затягнеться і загостриться, ніж закінчиться раніше і деескалює, що збільшує ризики для зниження. Як ми зазначали в попередньому звіті, сценарій різкого погіршення включатиме широкомасштабний розрив торгівлі між росією і промисловим комплексом з центром у Німеччині, що знизить зростання, доходи, зайнятість та довіру і пошириться на решту світової економіки», — йдеться в документі.

Тепер очікується, що економіка США збільшиться на 2,4% у поточному році та на 2% у 2023 році. Раніше передбачалося підвищення відповідно на 3,2% та 2,1%.

Для єврозони прогноз на 2022 рік становить 2,7%, на наступний рік — 2,2%. Насамперед передбачалося піднесення на 3,3% та 2,6% відповідно.

ВВП Китаю, як очікується, цього року підвищиться на 4,2% (проти колишньої оцінки 4,9%). При цьому прогноз на наступний рік покращено до 5,3% з 5%.

Загалом в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) у 2022 році передбачається підйом на 4,6% (раніше 5,1%), у 2023 році — на 5% (4,7%).

Економіка Великої Британії, ймовірно, зросте на 3,3% цього року і на 1,2% наступного року, тоді як раніше прогнозувалося 3,5% і 2,3% відповідно.

«Баланс ризиків для нашого базового сценарію погіршився від часу останнього прогнозу і залишається явно негативним», — йдеться в повідомленні агентства.

Крім того, S&P GR підвищило оцінки темпів зростання споживчих цін для більшості держав на найближчі роки.

У США тепер передбачається інфляція на рівні 6,7% у 2022 році та 2,6% наступного року проти раніше очікуваних 5,6% та 1,8% відповідно. Для єврозони оцінка підвищена цього року до 6,4% із березневих 4,9%, у 2023 році — до 3% з 2,2%.

Тим часом у КНР інфляція буде меншою, вважають аналітики агентства. За їх прогнозом, ціни в цій країні збільшаться у 2022 році на 2,4% (раніше передбачалося 2,8%) та наступного року на 2,5% (2,6%).

«Вищі ціни на енергоносії та товари знищать купівельну спроможність як фірм, так і домогосподарств», — наголошується в звіті.

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