S&P Global Mobility прогнозує зростання продажів нових автомобілів у 2024 році — Finance.ua

S&P Global Mobility прогнозує зростання продажів нових автомобілів у 2024 році Сьогодні 00:58 — Технології&Авто

S&P Global Mobility прогнозує зростання продажів нових автомобілів у 2024 році

Аналітична агенція S&P Global Mobility прогнозує значне зростання продажів нових автомобілів на світовому ринку. За даними аналітиків, протягом 2024 року автовиробникам вдасться реалізувати 88,3 мільйонів нових автомобілів, на 2,8% більше, ніж цього року.

Не менш оптимістичні й прогнози на 2023 рік. Очікується зростання продажів легкових автомобілів на 8,9% порівняно з 2022 роком. У чисельному вираженні це складе близько 86 мільйонів одиниць.

Цей оптимістичний прогноз базується на даних про відновлення виробництва та ланцюжків поставок, порушених ковідними обмеженнями. Крім того, обороти набирає попит. Але є й «негативні» фактори: зростання цін, складні умови кредитування та наростаючі темпи електрифікації.

При цьому S&P Global Mobility заперечує чутки про зниження попиту на електромобілі. Агентство вважає, що в 2024 році їх продажі досягнуть 13,3 мільйонів одиниць, що складе приблизно 16,2% світового ринку легкових автомобілів. За прогнозами, цього року буде продано 9,6 млн. електромобілів або 12% від загальних продажів. Цей прогноз ґрунтується на тому, що багато автовиробників готові в найближчі роки перейти на «батарейні» автомобілі, хоча й визнають проблеми з розширенням виробництва доступних моделей.

Що стосується Північної Америки, то тут картина не така райдужна. За розрахунками аналітиків S&P Global Mobility у 2024 році місцеві компанії випустять 15,7 мільйонів автомобілів зі зростання виробництва всього на 0,5%.

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