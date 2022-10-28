Сьогодні вимикатимуть світло у центральному та північному регіонах: названі області — Finance.ua

Сьогодні вимикатимуть світло у центральному та північному регіонах: названі області Вчора 12:51 — Особисті фінанси

Сьогодні вимикатимуть світло у центральному та північному регіонах: названі області

Жителів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях попередили про вимушені відключення електроенергії у п’ятницю, 28 жовтня. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії кажуть, що енергетики знову змушені будуть сьогодні обмежувати постачання споживачів для усунення наслідків вчорашньої терористичної атаки з боку росії.

«Вимушені обмеження... стосуватимуться побутових споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня», — повідомили у компанії у Facebook.

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Як зазначається, обленерго вже надали «обсяг для застосування графіків аварійних відключень для побутових споживачів в цих регіонах». Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь, вказали у компанії.

При цьому вже о 7:00 Укренерго надало обленерго обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України.

«Окрім цього в Центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів», — повідомили у компанії.

Обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, армія рф у ніч на 27 жовтня знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, після чого ввели жорсткіші та триваліші обмеження електропостачання.

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