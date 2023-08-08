Сьогодні українські банки зобов’язані надати інформацію про свої пункти обміну валют — Finance.ua

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Сьогодні українські банки зобов’язані надати інформацію про свої пункти обміну валют

Казна та Політика
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Сьогодні українські банки зобов’язані надати інформацію про свої пункти обміну валют
Сьогодні українські банки зобов’язані надати інформацію про свої пункти обміну валют
Сьогодні, 8 серпня, завершується строк подачі українськими банками інформації про свої підрозділи з обміну валют.
Про це повідомляє Національний банк України.
Інформація має бути надана через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків.
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«Банки зобов’язані забезпечити надання регулятору через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків такої інформації протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення засобами електронної пошти Національного банку про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків», — йдеться у повідомленні НБУ, яке було надіслане банкам 25 липня.
Строк подачі інформації завершується сьогодні, 8 серпня.
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Нагадаємо, населення України в липні поточного року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,668 млрд доларів і купило на 1,591 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 76,6 млн доларів.

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За матеріалами:
УНН
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