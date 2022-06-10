Сьогодні розпочався продаж останньої партії поштових марок «русскій воєнний корабль... всьо» — Finance.ua

Сьогодні розпочався продаж останньої партії поштових марок «русскій воєнний корабль... всьо»

Вчора 15:36 — Особисті фінанси

10 червня розпочався продаж останньої партії поштових марок «русскій воєнний корабль... всьо». Можна придбати знамениті поштові марки в поштамтах областей і сільських відділеннях.

У всіх випадках на продаж марок діятимуть обмеження: 2 аркуші та 5 конвертів та листівок одному клієнту.

Крім марок усі бажаючі зможуть придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти. Окрім перелічених майданчиків придбати мерч можна також на сайті «Інтертоп» та в магазинах мережі «Інтертоп».

Зазначається, що для онлайн замовлень також передбачено благодійну складову, коли частину коштів буде передано на реалізацію благодійних проектів «Укрпошти».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.