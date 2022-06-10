Сьогодні розпочався продаж останньої партії поштових марок «русскій воєнний корабль... всьо» — Finance.ua
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Сьогодні розпочався продаж останньої партії поштових марок «русскій воєнний корабль... всьо»

Вчора 15:36Особисті фінанси
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10 червня розпочався продаж останньої партії поштових марок «русскій воєнний корабль... всьо». Можна придбати знамениті поштові марки в поштамтах областей і сільських відділеннях.
Крім того, марка «русскій воєнний корабль... всьо» надійде у продаж на онлайн майданчиках: PROM, Kasta, Rozetka, eBay та магазині «Укрпошти». Онлайн-продаж розпочався з 11:00.
У всіх випадках на продаж марок діятимуть обмеження: 2 аркуші та 5 конвертів та листівок одному клієнту.
Крім марок усі бажаючі зможуть придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти. Окрім перелічених майданчиків придбати мерч можна також на сайті «Інтертоп» та в магазинах мережі «Інтертоп».
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Зазначається, що для онлайн замовлень також передбачено благодійну складову, коли частину коштів буде передано на реалізацію благодійних проектів «Укрпошти».
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За матеріалами: ITC.ua
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