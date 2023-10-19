Ризикована ставка України окупається: судна прямують у чорноморські порти, — Bloomberg — Finance.ua
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Ризикована ставка України окупається: судна прямують у чорноморські порти, — Bloomberg

Казна та Політика
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Постійний потік суден везе зерно і метали з України через місяць після того, як перше судно, що прибуло, пройшло через новий морський коридор у Чорному морі, незважаючи на російські погрози.
Як показують дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg, з моменту вступу коридору в силу в середині вересня в порти Великої Одеси зайшло більше 30 суден. Їх вантажі включають близько 1 мільйона тонн зерна, заявив на цьому тижні депутат комітету українського парламенту по сільському господарству Дмитро Соломчук.
Це вказує на те, що ризикована ставка Києва є більш ніж просто символічною і що вона повертає собі певний контроль над торгівлею зі своїх чорноморських портів.
Українські фермери зараз збирають урожай, а врожай (навіть під час війни) виявився більшим, ніж очікувалося, що робить цей час життєво важливим для експорту. Соломчук заявив, що протягом декількох тижнів країна зіткнеться з проблемою зберігання зерна, якщо поставки не відновляться.
Згідно з розрахунками Bloomberg з використанням даних Marine Traffic, 32 судна, що заходили в порти України протягом місяця з 16 вересня, мали загальну вантажопідйомність близько 1,4 мільйона тонн. Це було б аналогічно обсягу, відправленому коридором, підтримуваним ООН та Туреччиною, у перший місяць його роботи, але це все одно лише третина обсягів, що пройшли цим маршрутом, коли він працював найбільш ефективно.
Кораблі тепер намагаються наближатися до узбережжя країн-членів НАТО, Болгарії та Румунії, щоб знизити ризики. Як показують дані відстеження суден, деякі судна, що використовують новий маршрут, відключили сигнали визначення місця розташування в міру прибуття в порти Чорного моря.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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