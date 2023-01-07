Ризик великий, як ніколи: з якими інвестиційними інструментами варто бути обережними — Finance.ua

Ризик великий, як ніколи: з якими інвестиційними інструментами варто бути обережними Сьогодні 15:37 — Особисті фінанси

Ризик великий, як ніколи: з якими інвестиційними інструментами варто бути обережними

Навіть під час війни на ринку фінансових послуг можна зустріти ряд привабливих пропозицій, які обіцяють, на перший погляд, хороші прибутки. Але не усі вони справді допоможуть зберегти та примножити ваші кошти — під привабливою пропозицією може ховатись фінансова небезпека.

На що не варто витрачати свій час та гроші у 2023 році — розповіла фінансова планерка iPlan.ua Уляна Гринчевська.

Депозити

Експертка нагадує, що з 3 червня Національний банк України підвищив облікову ставку до 25%.

Комерційні банки на цю новину почали реагувати підвищенням ставок на свої депозитні продукти. Деякі банки, станом на зараз, пропонують 17-18% річних у гривні, або 4% в доларах.

«Коли я ці відсотки порівнюю зі списком ТОП-10 надійних банків за версією minfin.com.ua, то розумію, що таким банкам може бракувати ліквідності, відповідно вони мають на меті залучити більше коштів населення», — каже експертка.

Але в цій історії є позитивна новина: на час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення запроваджене 100% гарантування вкладів фізичних осіб в усіх банках.

«Але якщо ви все ж таки хочете спати спокійно і не хвилюватися, що банк, в якому ви розмістили депозит, може припинити свою діяльність, то можна звернути увагу на банки з високим рейтингом надійності або ж купити ОВДП — крім того, що ви зможете отримати відсоток від вкладених коштів, таким чином ви інвестуєте в перемогу», — радить Гринчевська.

Надто «прибуткові» пропозиції

На думку експертки, не варто звертати увагу на проєкти, які пропонують інвестувати кошти під 20-30% на місяць. Часто за такими високими відсотками приховується фінансова піраміда.

Напевно багатьом відомі такі фінансові піраміди як «МММ 2 хвиля», «Меркурій»; Forex MMCIS Group, Helix тощо.

На початку вкладникам показали «солодку цукерку» у вигляді високих відсотків, приблизно 30% в місяць, але потім все закінчувалося погано — втратою інвестованого капіталу. Тому, як тільки ви бачите таку «мега цікаву та прибуткову пропозицію» перевірте дану компанію як мінімум на наявність позитивних та негативних відгуків, і після проаналізованої інформації ухваліть правильне рішення, — каже фінансова радниця.

Криптовалюти

Не варто у 2023 році інвестувати у криптоактиви без чіткої цілі та стратегії. Чомусь так історично склалося, що люди, які хочуть швидко збагатитися, «йдуть на ринок криптовалют» без підготовки.

Тобто часто люди хаотично купують криптоактиви на всі заощадження і далі не розуміють, що з цим робити, пояснює експертка.

«У 2022 році ринок криптовалюти ще раз показав, що він є дуже волатильним. Насправді, я не проти такого інструменту, адже вважаю, що це крута технологія, яка розвивається швидкими темпами. Якщо, все ж таки, ви ухвалили для себе рішення інвестувати в даний інструмент, то варто дотримуватися деяких порад», — зазначає Гринчевська.

По-перше, визначити ціль такого інвестування, по-друге, вивчити актив, який ви хочете купити, й по-третє, купувати активи не на всі заощадження. Це ризиковий актив, тому можете виділити до 10% від свого капіталу інвестицій.

Нерухомість

Інвестиція в нерухомість з метою здачі в оренду, на думку фінансового планера, виглядає не дуже надійним варіантом інвестування у 2023 році.

«Моя думка сформувалася через зрозумілі причини: війна ще триває, і є високий ризик ракетних ударів, в результаті чого може бути зруйноване придбане майно. З початку повномасштабної війни в Україні було зруйновано понад 74 тисяч житлових будинків», — нагадує Гринчевська.

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Багато хто може сказати, що купити нерухомість зараз — гарна ідея, адже з’явилося багато цікавих пропозицій, ціни на нерухомість від початку війни зменшилися в середньому на 20%, а на заході України є менша ймовірність ракетних ударів тощо.

Така інвестиція буде цікава для інвесторів з великим капіталом.

Крім того, аби ваші інвестиції принесли вам максимальну користь у вигляді прибутку, варто пам’ятати такі правила:

спершу визначаємо ціль інвестування;

потім ведемо власний бюджет (рахуємо доходи/витрати);

далі формуємо капітал для інвестицій та інвестиційний портфель.

А також ніколи «не тримаємо всі яйця в одному кошику», тобто диверсифікуємо ризики й свої інвестиції у різні напрямки.

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