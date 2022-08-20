Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року — Finance.ua
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Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року

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Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року — ймовірність спаду економіки протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні.
Про це пише Bloomberg із посиланням на опитаних економістів.
"Ймовірність скорочення виробництва протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні та зросла з 20% до вторгнення Росії в Україну.
Німеччина, найбільша економіка блоку та одна з найбільш схильних до скорочення поставок російського природного газу, ймовірно, буде стагнувати вже з цього кварталу", — йдеться у статті.
Зазначається, що погіршення економічної ситуації та зростання вартості життя відбуваються на тлі проблем з постачанням електроенергії з росії та посухи у низці європейських країн.
Це має призвести до зростання інфляції в єврозоні, яка, за оцінками економістів, у середньому складе близько 8% у 2022 році, що вдвічі вище за цільовий показник Європейського центробанку, який прогнозує 4%-й поріг.
За матеріалами:
Економічна Правда
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