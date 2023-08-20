Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів — думка екперта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів — думка екперта

Нерухомість
85
Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів — думка екперта
Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів — думка екперта
Український ринок житлової нерухомості рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів, таку думку висловив співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Експерт вважає, що в найближчі два-три роки девелопери житлової нерухомості активно інвестуватимуть у ті сегменти нерухомості, які, з одного боку, можуть давати постійний прибуток, а з іншого — викликають потенційний інтерес іноземних інвесторів. Йдеться насамперед про активне впровадження в українську практику спеціалізованих REIT-фондів (фондів інвестування в нерухомість), приватних і пенсійних фондів.
Місце для вашої реклами
«У найближчі два-три роки в Україні активно розвиватимуться міксовані формати житла (житло і комерційна нерухомість в одному проєкті в пропорції 60−70% житлової частини та 40−30% комерційної), об'єкти логістичної та торговельної нерухомості (складські хаби, приміщення „під ключ“ під мережеві гіпермаркети тощо), а також сервісні апартаменти в самодостатньому форматі live-work-play із готельним обслуговуванням, кафе, магазинами, спортивними центрами», — вважає Семенцов.
Читайте також
Також девелопери активно вкладатимуть кошти у створення власних виробничих потужностей (це можуть бути підприємства з виробництва тієї чи іншої будівельної продукції).
Читайте також
«Нові тенденції ринку нерухомості базуються на принципі гри в довгу. Це дасть змогу девелоперам не лише залучати необхідні інвестиції, а й мінімізувати ризики через низький попит на житло, вплив інфляції або певні кризові явища в економіці країни. Проте активізація будь-яких процесів на ринку нерухомості майже повністю залежить від перемоги у війні. Власне, перемога стане точкою відліку для майбутнього розвитку ринку нерухомості», — повідомив Семенцов.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.