Ринок житлової нерухомості Одеси: стан, ціни та попит — Finance.ua

Ринок житлової нерухомості Одеси: стан, ціни та попит Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Ринок житлової нерухомості Одеси: стан, ціни та попит

Ринок житлової нерухомості Одеси відновлюється, а кількість угод на первинному і вторинному ринках на сьогодні сягає приблизно третини довоєнних показників.

Про це повідомила CEO агентства нерухомості Dominanta Анна Гусейнова агентству «Інтерфакс-Україна».

«У другому кварталі 2023 року одеський ринок житлової нерухомості вийшов на 30% обсягів до початку війни», — пояснює ситуацію на ринку нерухомості Одеси Гусейнова.

Минулого року на вторинному ринку Одеси, згідно з даними Мін'юсту, було продано загалом приблизно 100 тис. кв. м житла, що втричі нижче за результати 2021 року.

«Первинний ринок постраждав іще сильніше. Згідно з даними опитувань девелоперів, продаж за 2022 рік знизився загалом у 8−12 разів порівняно з довоєнними обсягами», — повідомила Гусейнова.

Водночас вона наголосила на поступовому відновленні інтересу до первинної нерухомості у 2023 році. Однак переважний до війни попит на квартири в новобудовах нині становить поки що лише 14% проти 63% до лютого 2022 року.

«Минулого року в нас практично не було запитів на об'єкти, які будують в Одесі. Перші угоди в таких об'єктах з’явилися в січні 2023-го, ми бачимо поступове відновлення попиту», — повідомила вона.

Загалом одеські девелопери за можливості будують і виконують свої зобов’язання перед інвесторами. За результатами минулого року введено в експлуатацію 0,7 млн кв. м. житла. Це на 35% нижче довоєнного 2021 року, але вище на 0,51 млн кв. м порівняно з 2020-м. Водночас середні гривневі ціни після лютого 2022 року зросли на 38%, із 26 до 36,1 тис. грн/кв. м.

Середній чек, за даними компанії, зріс із початку воєнного вторгнення на 0,5 млн грн і навесні сягнув 1,94 млн грн. Після просідання до середини 2022 року до 1,1 млн грн із 1,48 млн грн на початку року до його завершення він відновився до 1,8 млн грн, наводить дані експертка.

Більша частина покупців обирають житло «для себе», а не для здачі в оренду, багато хто з покупців — з інших міст.

Популярністю користуються квартири з готовим ремонтом, тому що люди економлять свій час і хочуть заїхати у квартиру відразу після укладення угоди.

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