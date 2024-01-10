Ринок пшениці: в Україні ціни продовжують зростати, а світові — знижуються — Finance.ua

Ринок пшениці: в Україні ціни продовжують зростати, а світові — знижуються Сьогодні 21:36 — Аграрний ринок

В Україні стабільна робота чорноморського коридору знижує вартість фрахту та страхові ризики, що посилює експортний попит на пшеницю. На початку поточного тижня в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням знаходилися 39 кораблі, і ще 84 зайдуть до портів найближчим часом.

Про це повідомляють аналітики GrainTrade

Зазначається, що у поточному сезоні, станом на 7 січня, Україна експортувала 7,804 млн т пшениці (8,604 млн т за цей період торік), тому прогнози експорту можуть підвищити з 12,5 до 14−15 млн т.

Закупівельні ціни на фуражну пшеницю з доставкою до портів Чорного моря виросли до 158−160 $/т або 6500−6550 грн/т, а на продовольчу — до 180−185 $/т або 7500−7700 грн/т. Проте ціни мають потенціал до зростання, з огляду на підвищення вартості фуражної пшениці з доставкою до портів Румунії до 205−210 $/т.

Аналітики відмічають, що у понеділок, 8 січня, ціни на американську пшеницю різко знизилися на чутках про скасування китайськими покупцями низки контрактів на пшеницю. Їх не підтримали навіть дані МСГ США про збільшення експортних інспекцій за період 29 грудня — 4 січня на 77% у порівнянні з попереднім тижнем до 491 тис. т. У поточному сезоні США експортували 10,13 млн т пшениці, що на 19% поступається торішнім темпам (12,1 млн т).

Березневі ф’ючерси 8 січня впали:

• на 3,4% до 219,1 $/т — на м’яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго,• на 2,1% до 226,1 $/т — на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті,• на 1,4% до 258,1 $/т — на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі,• на 1% до 218,5 €/т або 243,9 $/т — на пшеницю на паризькій Euronext.

Ринок не відреагував на прогнози різкого похолодання в основних регіонах вирощування пшениці, оскільки воно буде короткочасним.

Експерти біржі BAGE підвищили прогноз урожаю пшениці в Аргентині до 15,1 млн т завдяки високій урожайності, тоді як USDA оцінює його у 15 млн т.

«До п’ятниці ринок пшениці залишатиметься в очікуванні нового звіту USDA, тому значних цінових коливань очікувати не варто», — прогнозують аналітики.

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