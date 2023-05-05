Ринок праці в Україні під час повномасштабної війни — прогнози НБУ — Finance.ua

Ринок праці в Україні під час повномасштабної війни — прогнози НБУ Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Оцінка впливу повномасштабної війни на ринок праці є ускладненою в умовах відсутності відповідної офіційної статистики та потребує додаткових методів досліджень. Такими стали дані та результати низки опитувань населення.

Про це пише НБУ у звіті.

На основі цих даних НБУ уточнив оцінку рівня безробіття у 2022 році. Додатково із застосуванням probit-моделей НБУ оцінив імовірність набуття статусу безробітного залежно від соціально-демографічних характеристик. Найважливішими з них, за результатами розрахунків, виявилися вік, місце проживання, рівень освіти та регіон проживання.

Прямий ефект повномасштабного вторгнення — збільшення імовірності стати безробітним в усіх регіонах України. Натомість звільнення територій мало безпосередній і відчутний вплив на зниження цієї імовірності.

Альтернативні оцінки ринку праці підтвердили не лише значне підвищення рівня безробіття в Україні після повномасштабного вторгнення, а й позитивну динаміку на ринку праці в другому півріччі. Ґрунтуючись на отриманих даних, НБУ поліпшив оцінку безробіття у 2022 році до 21,1% (з 25,8%).

«Попри пожвавлення ринку праці, відновлення зайнятості у І кварталі 2023 року пригальмувало. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%», — йдеться у звіті.

Довідка Finance.ua:

ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.Про це свідчить аналітика Work.ua;

за даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).

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