Ринок праці в Україні під час повномасштабної війни — прогнози НБУ — Finance.ua
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Ринок праці в Україні під час повномасштабної війни — прогнози НБУ

Казна та Політика
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Оцінка впливу повномасштабної війни на ринок праці є ускладненою в умовах відсутності відповідної офіційної статистики та потребує додаткових методів досліджень. Такими стали дані та результати низки опитувань населення.
Про це пише НБУ у звіті.
На основі цих даних НБУ уточнив оцінку рівня безробіття у 2022 році. Додатково із застосуванням probit-моделей НБУ оцінив імовірність набуття статусу безробітного залежно від соціально-демографічних характеристик. Найважливішими з них, за результатами розрахунків, виявилися вік, місце проживання, рівень освіти та регіон проживання.
Прямий ефект повномасштабного вторгнення — збільшення імовірності стати безробітним в усіх регіонах України. Натомість звільнення територій мало безпосередній і відчутний вплив на зниження цієї імовірності.
Альтернативні оцінки ринку праці підтвердили не лише значне підвищення рівня безробіття в Україні після повномасштабного вторгнення, а й позитивну динаміку на ринку праці в другому півріччі. Ґрунтуючись на отриманих даних, НБУ поліпшив оцінку безробіття у 2022 році до 21,1% (з 25,8%).
«Попри пожвавлення ринку праці, відновлення зайнятості у І кварталі 2023 року пригальмувало. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%», — йдеться у звіті.

Довідка Finance.ua:

  • ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.Про це свідчить аналітика Work.ua;
  • за даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).
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За матеріалами:
Finance.ua
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