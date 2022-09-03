Ринок нерухомості: як українці орендували житло влітку — Finance.ua

Ринок нерухомості: як українці орендували житло влітку
Кількість пропозицій по оренді житла зростає по всій Україні. Найбільше пропозицій за кількістю активних оголошень у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейсу Dom.Ria.
Ринок центру та заходу України майже повернувся до довоєнного рівня в попиті. Проте, якщо раніше більше розглядали продаж, то зараз переважає оренда.
Порівнюючи динаміку весни та літа, кількість оголошень у Києві зросла на 370%.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 19 830 грн, на Закарпатті — 20 168 грн, а на Львівщині — 18 215 грн.
Багатокімнатний будинок, в середньому, можна орендувати за 94 018 грн на Київщині, за 43 460 грн на Закарпатті та за 51 795 грн на Львівщині.
Стосовно планів українців щодо майбутньої покупки, за результатами опитування, у серпні суттєво зріс відсоток охочих придбати житло на стадії будівництва. Лідером щодо купівлі лишається вторинне житло.
Довідка Finance.ua:
- як свідчать дані OLX Нерухомість, лише 3% українців перестали орендувати житло з початком повномасштабної війни, а майже 64% зараз винаймають квартиру;
- аналітики порталу ЛУН повідомляли, що Закарпатська, Полтавська та Тернопільська області ставлять рекорди по зацікавленості в оренді житла. Ціни за оренду у перерахунку у доларах менші ніж до війни майже в усіх регіонах, окрім Полтавської (+307%) і Кіровоградської (+83%), котрі продовжують приймати біженців зі сходу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною