Ринок нерухомості: як українці орендували житло влітку — Finance.ua
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Ринок нерухомості: як українці орендували житло влітку

Нерухомість
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Ринок нерухомості: як українці орендували житло влітку
Ринок нерухомості: як українці орендували житло влітку
Кількість пропозицій по оренді житла зростає по всій Україні. Найбільше пропозицій за кількістю активних оголошень у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейсу Dom.Ria.
Ринок центру та заходу України майже повернувся до довоєнного рівня в попиті. Проте, якщо раніше більше розглядали продаж, то зараз переважає оренда.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Порівнюючи динаміку весни та літа, кількість оголошень у Києві зросла на 370%.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 19 830 грн, на Закарпатті — 20 168 грн, а на Львівщині — 18 215 грн.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Багатокімнатний будинок, в середньому, можна орендувати за 94 018 грн на Київщині, за 43 460 грн на Закарпатті та за 51 795 грн на Львівщині.
Стосовно планів українців щодо майбутньої покупки, за результатами опитування, у серпні суттєво зріс відсоток охочих придбати житло на стадії будівництва. Лідером щодо купівлі лишається вторинне житло.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчать дані OLX Нерухомість, лише 3% українців перестали орендувати житло з початком повномасштабної війни, а майже 64% зараз винаймають квартиру;
  • аналітики порталу ЛУН повідомляли, що Закарпатська, Полтавська та Тернопільська області ставлять рекорди по зацікавленості в оренді житла. Ціни за оренду у перерахунку у доларах менші ніж до війни майже в усіх регіонах, окрім Полтавської (+307%) і Кіровоградської (+83%), котрі продовжують приймати біженців зі сходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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