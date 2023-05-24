Ринок нерухомості набирає обертів: чи вплине це на ціни влітку — Finance.ua

Ринок нерухомості набирає обертів: чи вплине це на ціни влітку
Як розповідають експерти, зараз в Україні первинний ринок дещо відстає від вторинного через незначний попит. Відтак у травні ситуація із цінами на цьому сегменті ринку була без змін, втім чи зміниться ситуація у червні, читайте у тексті.
Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, у коментарі 24 Каналу розповів, що у червні ситуація на первинному ринку навряд чи докорінним чином зміниться. Особливо це стосується цінової політики забудовників.
За розрахунками експерта, на початку літа цінова ситуація залишатиметься стабільною.
«На ринку можливі незначні коливання вартості квадратного метра: в межах 1−1,5% в гривні й вони насамперед залежатимуть від стадії готовності того чи іншого ЖК, його розташування, площі квартир тощо», — каже Семенцов.
Цінова стабільність на первинному ринку залежатиме від 3 важливих факторів:
- низький рівень інфляції (з початку року інфляція в країні менш як 4%) і відповідно курсу валют (з травня фіксується досить оптимістична тенденція «заморожування» готівкового курсу, який лише на 2−2,5% вищий за офіційний),
- попиту на конкретні об'єкти,
- вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт.
Будівництво поступово відновлюється, але є нюанси
Як зауважив Семенцов, ринок поступово виходить на «плато». Це означає, що будівництво житла кволо, але все ж набирає обертів.
Водночас на близько 30% об'єктах, розпочатих ще до повномасштабного вторгнення, будівельні роботи так і не поновилися.
Крім того, малоймовірно, що у червні запрацюють компенсаційні сертифікати за зруйноване житло чи відбудеться масштабний перезапуск державної іпотеки «єОселя» з акцентом на первинний ринок, які могли б суттєво збільшити попит на новобудови. Але, експерт додає, що за оптимістичного сценарію, це може статися ближче до кінця літа.
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