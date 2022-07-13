Ринок насититься і сформує запас бензину за півтора-два місяці - Кубраков — Finance.ua
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Ринок насититься і сформує запас бензину за півтора-два місяці - Кубраков

Енергетика
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Ринок насититься і сформує запас бензину за півтора-два місяці - Кубраков
Ринок насититься і сформує запас бензину за півтора-два місяці - Кубраков
Проблема з постачанням нафтопродуктів ще залишається, але дефіциту вже однозначно менше.
Про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення росії Україна втратила основні джерела постачання пального.
«До цього додаємо те, що ряд нафтобаз із запасами були зруйновані і знищені. Далі наклалася дуже складна логістика, адже все пальне ми тепер беремо з ринку Євросоюзу і ввозимо через кордон з нашими сусідами. Кордони, кількість одиниць транспорту, бензовозів, цистерн — все це не було розраховано на обслуговування такої системи. Адже глобально попит не впав, люди повернулися в країну, посівна була, зараз збір врожаю», — сказав Кубраков.
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Тому, за його словами, проблема з поставками нафтопродуктів ще залишається, адже Україні потрібно замістити сотні тисяч тонн пального імпортом.
«Так, економіка просіла, ділова активність зменшилася, але не в рази, а нам потрібно замістити сотні тисяч тонн пального імпортом. У самому Євросоюзі теж непроста ситуація, пальне не так просто знайти і ще складніше знайти під нього надійну нормальну логістичну конструкцію, щоб воно потрапляло в Україну. Що сталося зараз? Зараз ринок скупив, напевно, всі бензовози, які були доступні в цій частині світу. Подивіться на наші траси, вони всі так чи інакше в бензовозах», — наголосив він.
Тому, зазначив міністр, наразі максимально спрощені умови для перевезення нафтопродуктів.
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«Ми зараз максимально спростили і скасували все, що могли. Якщо хтось хоче стати перевізником і зареєструватися, це все відбувається за декларативним принципом. Тільки везіть. Залізниця те саме — все, що доступно, веземо все і всіх, кого можна і звідки можна. Звичайно ж, Дунай теж свою роль зіграв», — сказав Кубраков.
Також він запевнив, що зараз ситуація на ринку дизельного пального і скрапленого газу заспокоїлася.
«По бензину, я вважаю, що ще потрібно півтора або два місяці, поки ринок насититься і сформує запас. Поки дефіцит зберігається. Але він вже однозначно менше», — підкреслив Кубраков.

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За матеріалами:
Укрінформ
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