Ринок люксових товарів зростатиме, попри побоювання щодо глобальної рецесії – FT — Finance.ua

Ринок люксових товарів зростатиме, попри побоювання щодо глобальної рецесії – FT Сьогодні 23:01 — Світ

Ринок люксових товарів зростатиме, попри побоювання щодо глобальної рецесії – FT

Покупці продовжать витрачати гроші на люксові товари, незважаючи на можливу глобальну рецесію, що, згідно з новим дослідженням, збільшить сектор вартістю €353 млрд наступного року як мінімум на 3–8%.

Про це пише Financial Times.

Спільний прогноз аналітиків Bain & Co і Altagamma заснований на ще одному хорошому році для люксових товарів, коли продажі зростуть на 15% у 2022 році на тлі стрімкого зростання інфляції та карантинних обмежень в Китаї.

Керівники провідних компаній, що виробляють речі в сегменті luxury, виявляють обережний оптимізм щодо недавніх звітів про прибутки та збитки: лідер сектору LVMH зафіксував 19-відсоткове зростання продажів у річному обчисленні в третьому кварталі, а власник Gucci група Kering та його конкурент Hermès повідомили про зростання на 14%.

Хоча люксові речі не захищені від рецесії, вони краще підготовлені до фінансових потрясінь, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. Це повʼязано з тим, що в даний час продажі більшою мірою сконцентровані серед надбагатих людей, на чиї доходи навряд чи вплине економічний спад.

COVID-19 змусив споживачів «звикнути до турбулентного економічного середовища». Більше того, додаткові заощадження від пандемії — у розмірі €3 трлн по всьому світу — також стимулювали покупки luxury-речей.

Очікується, що глобальне зростання цього ринку ще більше прискориться після 2023 року, при цьому Bain прогнозує збільшення продажів на 60% із 2022 по 2030 рік. Зазначається, що люди стануть багатшими в регіонах, включаючи Індію, Південну Корею та Мексику, що призведе до появи близько 10 млн нових споживачів для цього люксового ринку.

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